В Карабаше арестовали подозреваемого в убийстве тещи

Мужчину отправили в следственный изолятор
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Карабаше разыскали и задержали 39-летнего жителя Сосновского района, которого подозревают в убийстве собственной тещи. Тело 57-летней женщины с заклеенным скотчем ртом обнаружили в принадлежавшем погибшей гараже. Зять пытался скрыться.
— Установлено, что обвиняемый 10 ноября совершил убийство 57-летней родственницы, нанеся ей по удары по голове неустановленным предметом и затем перекрыв дыхательные пути, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Мужчине предъявили обвинение в убийстве. С учетом тяжести преступления и попытки сбежать суд решил поместить обвиняемого под стражу. В СИЗО тот будет находиться до 18 января.
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