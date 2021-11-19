В Челябинске подрядчиков будут штрафовать за плохую уборку дорог

Наталья Котова поручила чистить улицы лопатами, а не посыпать реагентами. Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

За некачественную уборку челябинских дорог подрядчиков будут штрафовать. По словам мэра Натальи Котовой, санкции при нарушении контрактов на очистку улиц сделают максимально жесткими. Глава города напомнила, что предпочтение должны отдавать механической уборке снега и льда, а противогололедные смеси использовать как можно меньше.

— В Челябинске строго регламентировано использование противогололедной смеси, кураторы Комитета дорожного хозяйства внимательно следят за объемами соли, которой должны подсыпаться опасные участки дорог, такие как остановки транспорта, спуски, подъемы и перекрестки, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Добавим, метеорологи обещают, что в выходные, 20 и 21 ноября, в Челябинске пойдет снег. При этом днем температура воздуха приблизится к нулевой отметке, из-за чего на улицах могут появиться лужи и скопления рыхлого мокрого снега.

Проблемы из-за погоды могут возникнуть и на дорогах за пределами Челябинска. Сильные снегопады прогнозируют в горнозаводской зоне. В ГИБДД уже попросили автомобилистов отказаться от поездок и предупредили о возможных ограничениях движения на федеральной трассе М-5.

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