Погода в Челябинске на 3 дня: в городе потеплеет, так что готовьтесь к гололеду

В ближайшие три дня будут и слякоть, и гололед, и метель Фото: Алексей БУЛАТОВ

На эти выходные в Челябинскую область вернется тепло. В самый теплый день обещают плюс один градус. Правда, затем начнет холодать, так что сначала весь снег растает, а затем превратится в гололед.

По данным «Гисметео», в субботу будет чуть теплее, чем в пятницу: минус 4 градуса вместо минус 6. В воскресенье совсем распогодится, и днем челябинцы ощутят на себе плюс один. Но продержится такая температура недолго: уже к вечеру столбики термометров вновь опустятся ниже нуля, а в понедельник поползут к минус шести.

Скриншот: gismeteo.ru

Все три дня подряд обещают снегопады и сильный ветер до 15 метров секунду. Поэтому в выходные могут быть гололед и метель.

Синоптики Яндекс.Погоды предсказывают, что днем 20 ноября будет минус два и пасмурно, 21 ноября — ноль и небольшой снег, а 22 ноября — снова минус два. Ветер все время будет дуть южный и западный, но из-за сильных порывов — до 8 метров в секунду — теплее не станет.

Скриншот: yandex.ru

На сайте World.Weather прогнозы аналогичные: в субботу ночью, утром и днем будет минус три, а к вечеру начнется снегопад и похолодает на пару градусов.

Скриншот: world-weather.ru

В воскресенье ночью обещают -4, утром на два градуса выше, днем ноль и снег, а вечером минус один.

А в понедельник ночью и утром сохранится минус два градуса, днем станет минус три, а вечером похолодает до минус шести.

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