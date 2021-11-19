В Челябинской области замедлился рост цен на ювелирные украшения и стройматериалы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области в октябре в годовая инфляция в непродовольственном секторе замедлилась до 6,3% с 6,5% месяцем ранее. Одним из основных причин послужило снижение мировых цен на золото и древесину по сравнению с предыдущим годом, а также расширение предложения на региональном фармацевтическом рынке. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Уральского ГУ банка России.

Так, на Южном Урале наблюдается снижение годового роста цен на обручальные кольца. Эта особенность связана с более низкими по сравнению с прошлым годом ценами на золото на мировом рынке. Также в регионе значительно не повышается стоимость стройматериалов таких как обрезная доска и ДСП. Кроме того, снижение роста цен затронуло и товары, которые обычно продаются в аптечных сетях.

Годовой темп прироста цен в продовольственном сегменте в Челябинской области увеличился до 8,8%, но этот показатель все равно ниже чем по всей стране (10,9%). Основной причиной этому стало увеличение издержек агропроизводителей и сокращение урожая картофеля. В сфере услуг темп прироста цен повысился до 4% (в РФ – до 4,4%) из-за увеличения расходов авиаперевозчиков.

По итогу годовая инфляция в Челябинской области в октябре 2021 года составила 6,6%, оставаясь ниже показателя по УрФО (7%) и России (8,1%).

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