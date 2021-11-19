В Челябинске молодая мать напала на таксиста за отказ в поездке без детского кресла

Фото: архив "КП"

В Челябинске молодая мать избила таксиста за то, что тот отказался везти ее с ребенком на машине без детского кресла. Инцидент произошел возле одного из домов по улице Куйбышева.

Видео с произошедшим опубликовал таксист в соцсетях. Он рассказал, что приехал на вызов и к нему в салон села женщина с ребенком. Мужчина объяснил, что в заказе о детях уточнения не было, а для поездки необходимо соответствующее кресло. Мать заявила, что ничего страшного в этом нет. Таксист в свою очередь ответил ей, что он отменит заказ и вызовет автомобиль по детскому тарифу. Затем на видео дама резко начинает бить водителя сумкой.

— Ты что творишь!? Давай вышла быстро [нафиг] отсюда, — ответил таксист на избиения.

— Вышел сам отсюда. Я еще сейчас мужа позову, чтобы он вышел и тебе [тумаков] дал, — сказала женщина.

Примечательно, что между нападением женщины на таксиста и началом разговора в ролике обрезаны кадры. Вполне возможно, что не попавшие моменты могли бы прояснить всю суть ситуации.

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