В Челябинской области поймали браконьеров, охотившихся на джипах

Браконьеров ловили сотрудники минэкологии и полицейские. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской области полицейские совместно с сотрудниками регионального министерства экологии задержали браконьеров, которые охотились на джипах в лесах Красноармейского района. Мужчин задержали на незаконной добыче трех косуль и кабана.

— Благодаря отлаженной работе сотрудников полиции удалось задержать мужчин на автомобилях Toyota «Land Cruiser Prado» и УАЗ «Патриот». При осмотре автомобилей были обнаружены разделанные тушки трех косуль и одного кабана. Правоохранители также изъяли машины и оружие, — рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

По факту произошедшего ведется доследственная проверка. Нарушителям грозит уголовная ответственность.

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