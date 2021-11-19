Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 13:30

В Челябинской области поймали браконьеров, охотившихся на джипах

В машинах у них обнаружили разделанные туши трех косулей и кабана
Ян Стоев
Ян Стоев
Браконьеров ловили сотрудники минэкологии и полицейские.

Браконьеров ловили сотрудники минэкологии и полицейские.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской области полицейские совместно с сотрудниками регионального министерства экологии задержали браконьеров, которые охотились на джипах в лесах Красноармейского района. Мужчин задержали на незаконной добыче трех косуль и кабана.

— Благодаря отлаженной работе сотрудников полиции удалось задержать мужчин на автомобилях Toyota «Land Cruiser Prado» и УАЗ «Патриот». При осмотре автомобилей были обнаружены разделанные тушки трех косуль и одного кабана. Правоохранители также изъяли машины и оружие, — рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

По факту произошедшего ведется доследственная проверка. Нарушителям грозит уголовная ответственность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru