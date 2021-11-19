В Челябинской области закрыли пять ковидных госпиталей

На Южном Урале увеличился свободный коечный фонд. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области сразу пять ковидных госпиталей вернулись к профильному режиму работы. Как сообщили в региональном Минздраве, это связано с увеличением свободного коечного фонда на ковидных базах.

— Выписка пациентов с коронавирусом проходит строго по показаниям. При необходимости больного переводят на ближайшую госпитальную базу, — уточнили в Минздраве. — Вновь развернуть ковидное отделение в регионе возможно в очень быстрые сроки.

К профильному режиму работы вернулись следующие ковидные базы:

— Районной больницы с.Еткуль;

— Районной больницы с. Верхнуральск;

— Областной больницы г. Чебаркуль;

— Городской больницы №1 г. Коркино;

— Областного клинического кожно-венерологического диспансера №4, г. Магнитогорск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru