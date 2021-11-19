В Челябинской области закрыли пять ковидных госпиталей

На Южном Урале увеличился свободный коечный фонд.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинской области сразу пять ковидных госпиталей вернулись к профильному режиму работы. Как сообщили в региональном Минздраве, это связано с увеличением свободного коечного фонда на ковидных базах.
— Выписка пациентов с коронавирусом проходит строго по показаниям. При необходимости больного переводят на ближайшую госпитальную базу, — уточнили в Минздраве. — Вновь развернуть ковидное отделение в регионе возможно в очень быстрые сроки.
К профильному режиму работы вернулись следующие ковидные базы:
— Районной больницы с.Еткуль;
— Районной больницы с. Верхнуральск;
— Областной больницы г. Чебаркуль;
— Городской больницы №1 г. Коркино;
— Областного клинического кожно-венерологического диспансера №4, г. Магнитогорск.
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