Под Златоустом в Челябинской области тушат тлеющие торфяники

Фото: администрация Златоустовского городского округа

Под Златоустом в Челябинской области вечером, 19 ноября, начали тлеть торфяники. На место происшествия уже работают пожарные. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, торф тлеет на общей площади 0,2 гектаров в 300 метрах от поселка Озерки.

— Решается вопрос о привлечении инженерной техники. Угрозы населенному пункту нет. Звонков на ЕДДС от жителей не поступало, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Фото: администрация Златоустовского городского округа

В администрации Златоустовского городского округа сообщили, что ситуация с тушением торфяников находится на контроле.

— На месте работают два отделения пожарной охраны, спецтехника. Ситуация находится под контролем, все необходимые меры будут приняты, — сообщили в администрации Златоустовского городского округа.

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