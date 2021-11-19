«Трактор» в Челябинске уступил «Нефтехимику» с минимальным счетом

"Трактор" в Челябинске не смог переиграть "Нефтехимик". Фото ХК "Трактор".
До середины третьего периода в очередном домашнем матче "медведей" счет сохранялся ничейным - 0:0. И только в середине заключительной 20-минутки Рафаэль Бикмуллин сумел открыть счет - 0:1. Этот результат сохранился до финальной сирены.
Это поражение никак не повлияло на место "Трактора" в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Челябинцы сохранили второе место.
21 ноября на своей площадке челябинцы сыграют с "Адмиралом" из Владивостока (начало в 17.00).
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