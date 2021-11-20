В Челябинске откроют 84 дворовых катка

Фото: Наталья Котова/Instagram.com

До начала декабря в Челябинске подготовят к открытию 84 дворовых хоккейных коробки. Об этом сообщила мэр Наталья Котова.

В этом сезоне будет работать на пять катков больше, чем в прошлом.

Освоить хоккейные навыки челябинцам помогут бесплатные тренировки, которые будут проводить 37 инструкторов.

Тренеры помогают не только хоккеистам-любителям, но и тем, кто занимается различными единоборствами, силовым спортом, футболом, скандинавкой ходьбой.

Уточнить расписание бесплатных тренировок модно в МБУ «Спортивный город», которое их организует, по телефону 232-00-61.

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