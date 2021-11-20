В Челябинской области за день 612 человек заболели коронавирусом

Коронавирусом после возвращения с каникул снова начали болеть школьники Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области выявили 612 новых случаев коронавируса. Это максимум за все время с начала пандемии. Среди заболевших – четверо школьников.

По данным областного министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии умерли 30 человек.

Сейчас коронавирусом болеют 18 179 жителей Челябинской области.

За все время эпидемии в регионе диагноз Covid-19 подтвердили у 122 170 человек.

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