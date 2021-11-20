В Челябинске экс-директора агрохолдинга будут судить за незаконное получение кредита

Кредит не помог агрохолдингу решить финансовые проблемы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинске в суд передали уголовное дело бывшего директора ООО «Утиные фермы» Сергея Костенко. Экс-руководителя обвиняют в незаконном получении кредита.

По версии следствия, директор в 2014 и 2015 годах обманул банк, сообщив, что предприятие не имеет обязательств по договорам поручительства. Ложная информация позволила ему получить в кредит 677 млн рублей.

Деньги предприниматель не вернул. С учетом процентов, комиссий и неустойки, понесенный банком ущерб составил 756 млн рублей.

Как рассказали в региональной прокуратуре, уголовное дело будет рассматривать Тракторозаводский районный суд Челябинска. Экс-директору грозит штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

Добавим, ООО «Утиные фермы» два года назад было признано банкротом.

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