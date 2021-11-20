В Челябинской области столкнулись два большегруза и легковая иномарка

Фото: Трасса М5 Уфа – Челябинск/vk.com

На трассе М-5 в Ашинском районе утром 20 ноября произошла авария со смертельным исходом. Столкнулись «Камаз», MAN и Mitsubishi Colt. Один из грузовиков после ДТП съехал в кювет.

По данным регионального ГУ МВД, в аварии погибла 50-летняя пассажирка иномарки. Травмы получил 24-летний водитель Mitsubishi.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что молодой человек уснул за рулем, его машина выехала на встречную полосу, по которой в тот момент двигались грузовики.

Фото: Трасса М5 Уфа – Челябинск/vk.com

Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.

По сообщениям очевидцев, в районе ДТП образовалась серьезная робка. Дорожный затор растянулся на 14 километров.

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