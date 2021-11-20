Челябинка спела частушки и прошла в третий этап шоу «Голос»

Юлия Курганова во второй раз успешно выступила на телешоу. Фото: Первый канал

Челябинка Юлия Курганова успешно выступила во втором этапе телешоу «Голос». Программа с ее участием вышла в эфир 19 ноября.

По правилам шоу, прошедшие «слепое прослушивание» участники выступают в дуэтах, а руководители команд определяют, кто из пары артистов выходит в следующий тур, а кто выбывает из соревнования.

Юлия Курганова выступала вместе с Юлией Коваль из Новокуйбыщевска. Девушки пели частушки в современной обработке и танцевали на сцене босиком. По решению Александра Градского, в третий этап «Голоса» прошла участница из Челябинска.

— Не было ни тени вашего сомнения в том, что это именно то, что вам нужно, хотя изначально у каждой из вас возникло: «Что? Я — и частушки?» — обратилась к артисткам, комментируя необычный музыкальный номер, певица Пелагея.

Юлии Кургановой 26 лет. По словам артистки, в детстве она не училась музыке и росла в немузыкальной семье, а затем поступила на экономический факультет — по желанию родителей и одновременно на музыкальный — по собственному.

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