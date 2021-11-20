Александр Бастрыкин поручил проверить челябинский медцентр, где пенсионерам оформляют пожизненные кредиты

Пенсионерам обманом навязывают кредиты Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель Следственного комитета поручил подчиненным в Челябинске провести проверку в одном из городских медцентров.

— Сотрудники центра наживаются на пациентах-пенсионерах: предлагают кредиты, которые приходится выплачивать пожилым людям всю оставшуюся жизнь — рассказали в пресс-службе СК о поступающих от горожан жалобах.

Руководитель челябинского СУ СК Петр Решетников должен будет предоставить Александру Бастрыкину подробный доклад о ходе доследственной проверки.

Накануне в группе «Текслер, помоги» в соцсети появилось обращение к губернатору Челябинской области. Жительница Челябинска рассказала что ее пожилой тяжелобольной матери медицинском центре навязали кредит на 127 тыс. рублей.

— Якобы это диспансеризация, а ее больница по месту жительства на ремонте. За ней в выходной день на машине приехали домой. Провели осмотр и под предлогом «все бесплатно» заставили подписать документы, — рассказала челябинка о произошедшем с матерью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru