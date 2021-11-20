Александр Бастрыкин поручил проверить челябинский медцентр, где пенсионерам оформляют пожизненные кредиты

Пенсионерам обманом навязывают кредиты
Фото: Евгения ГУСЕВА
Председатель Следственного комитета поручил подчиненным в Челябинске провести проверку в одном из городских медцентров.
— Сотрудники центра наживаются на пациентах-пенсионерах: предлагают кредиты, которые приходится выплачивать пожилым людям всю оставшуюся жизнь — рассказали в пресс-службе СК о поступающих от горожан жалобах.
Руководитель челябинского СУ СК Петр Решетников должен будет предоставить Александру Бастрыкину подробный доклад о ходе доследственной проверки.
Накануне в группе «Текслер, помоги» в соцсети появилось обращение к губернатору Челябинской области. Жительница Челябинска рассказала что ее пожилой тяжелобольной матери медицинском центре навязали кредит на 127 тыс. рублей.
— Якобы это диспансеризация, а ее больница по месту жительства на ремонте. За ней в выходной день на машине приехали домой. Провели осмотр и под предлогом «все бесплатно» заставили подписать документы, — рассказала челябинка о произошедшем с матерью.
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