Не стало знаменитого челябинского фотографа Сергея Васильева

Сергей Васильев Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске 20 ноября умер известный фотограф Сергей Васильев. Ему было 85 лет. Как сообщают коллеги, в последние годы мастер тяжело болел, перенес операцию на сердце, а теперь не пережил заболевание коронавирусом.

Сергея Васильева хорошо знали даже за пределами России. Фотограф четырежды становился лауреатом престижной премии World Press Photo.

Сергей Васильев родился в чувашской деревне Малые Кибечи, в 19 лет приехал в Челябинск. Работал на трубопрокатном заводе и в уголовном розыске, а в 1968 году превратил увлечение в профессию и стал фотокорреспондентом газеты «Вечерний Челябинск».

Персональные выставки Сергея Васильева проходили во Франции, Испании, Финляндии и многих других странах.

А в 2016 году, в день своего юбилея, мастер открыл в Челябинске музей фотографии.

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