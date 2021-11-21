Житель Челябинской области потерял на криптовалюте 2 миллиона, и вот почему

Играть на бирже мужчина начал по советам знакомого. Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Уйского района Челябинской области хотел подзаработать, но обещания о большой прибыли от вложений в криптовалюту привели только к убыткам. И вот почему.

37-летний мужчина познакомился в интернете с девушкой. Она рассказала, что занимается инвестициями на бирже, а ее брат — финансовый аналитик — мог бы помочь подзаработать. Вскоре «сотрудник инвестиционной компании» перезвонил, рассказал о схеме игры на бирже и предложил вложиться в криптовалюту. Житель Уйского района сделал несколько транзакций на счет одной из бирж. После этого брат знакомой девушки заявил, что курс купленной криптовалюты начал падать, нужно срочно внести деньги, чтобы «поддержать уровень маржи» и не потерять того, что уже вложено.

Преодолевать кризисные пики потребовалось несколько раз. Когда мужчина потратил уже 2,3 миллиона рублей, он заподозрил неладное. Но снять деньги уже не получалось, потому что данные были изменены. В результате мужчина лишился 2 373 000 рублей.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело. В ГУ МВД по Челябинской области напоминают, что сообщения о попытках снять деньги, предложения быстрого заработка — это уловки мошенников.

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