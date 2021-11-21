В Челябинской области коронавирусом заразились два школьника

Такая очередь в ГКБ 1 для сдачи ПЦР Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

В Челябинской области за сутки коронавирус обнаружили еще у 619 жителей. Среди заболевших двое школьников. Такие данные озвучили в Минздраве региона.

Из больниц выписали 674 пациента. Сейчас с ковидом борются 18 095 человек.

За прошедшие сутки коронавирус унес жизни 29 заболевших. У всех ковид стал основным заболеванием.

Напомним, что в Минздраве открыта горячая линия. Получить ответы можно по телефону 8 (351) 240-15-16.

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