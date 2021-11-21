В Челябинске Рождественские чтения посвятили 350-летию со дня рождения Петра I

Рождественские образовательные чтения пройдут в Челябинске с 22 по 26 ноября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске с 22 по 26 ноября пройдут VIII Областные Рождественские образовательные чтения. В этом году встреча будет посвящена 350-летию со дня рождения Петра I.

В программе более 20-ти мероприятий, это лекции, семинары, мастер-классы, дискуссии, выставки. В чтениях примут участие гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. Обсуждение пройдет по направлениям: религиозное образование, работа с молодежью, социальная функция церкви.

— Особенно хочется выделить встречу со священником Константином Корепановым на тему «Христианская семья на пороге нового времени». Это тема, которая касается практически каждого из нас, — подчеркнули в челябинской епархии.

Все мероприятия будут транслироваться онлайн на канале Ютуб и в сообществе в Вконтакте, Эксперты также выступят на радио (95.3 FM) и на сайте «Комсомольская правда-Челябинск».

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