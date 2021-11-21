Пассажирская компания объявила об отмене поезда Челябинск-Москва

Изменения коснутся 44 маршрутов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Федеральная пассажирская компания (дочерняя структура РЖД) намерена отменить поезд № 15/16 Челябинск — Москва. Под сокращение попадают еще 43 маршрута. Причиной называют снижение спроса.

Помимо поезда Челябинск-Москва ФПК попросила закрыть продажу билетов на поезд № 85/86 Нижневартовск — Москва. Изменятся также графики движения поездов «Экспресс» Москва — Петербург, «Белые ночи» Санкт-Петербург — Вологда, «Стриж» Москва — Нижний Новгород и другие.

В компании не исключили возможность возврата поездов и увеличения периодичности их курсирования. Но это может произойти только в случае «высокой востребованности». В ФПК подчеркнули, что по всем маршрутам ходят альтернативные поезда.

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