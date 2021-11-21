Засыпет снегом: в Челябинской области продлили штормовое предупреждение

Рабочая неделя начнется с испытаний погодой. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области продолжится снегопад и сильный ветер. В ГУ МЧС региона объявили о продлении штормового предупреждения.

По данным гидрометцентра, 22 ноября в отдельных районах ожидаются порывы ветра до 20 м/с. В горнозаводской зоне продолжится обильный снегопад, а на дорогах будет сильная гололедица. Синоптики прогнозируют большую разницу между ночной и дневной температурами. Так, ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов, а днем ожидается до +1 градуса.

В Челябинске на борьбу со снегом ввели 138 единиц техники и 259 дорожных рабочих. Расчистка улиц продолжится и ночью.

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