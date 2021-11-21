В Челябинской области победители хакатона по искусственному интеллекту получили по 200 тысяч

Хакатон длился 48 часов. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В Челябинской области назвали победителей IX хакатона по искусственному интеллекту. 45 команд выполняли два кейсы за 48 часов. До финала дошли 22 команды.

С кейсом «Искусственный интеллект на страже качества российских товаров» лучше всех справились команда OSError (Челябинская область) — 1 место; JetFork (Свердловская область) — 2 место; «Сундук Байеса» (Челябинская область) — 3 место.

В кейсе «Цифровой авиадиспетчер» первое место завоевала команда AeroFlex (Москва), второе — «Московские Зайцы» (Москва), третье — CVisTeam (Челябинская область).

— На хакатон зарегистрировались 180 участников, причем 110 человек — представители Челябинской области. Регион оказался очень богатым на молодых специалистов, — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей Антон Сериков.

Как сообщили в правительстве Челябинской области, победители получили денежные призы: за первое место 200 тысяч рублей, за второе — 125 тысяч рублей, за третье — 75 тысяч рублей.

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