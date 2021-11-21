Хоккеистов отправили восстанавливаться: что произошло после матча «Трактор»- «Адмирал» в Челябинске 21 ноября 2021 г

Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча. Фото: ХК Трактор

Челябинский «Трактор» на домашнем льду обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 2:1. Черно-белым помог дубль Виталия Кравцова. И это его третья шайба после возвращения из Северной Америки. Рассказываем, что произошло после матча «Трактор»- «Адмирал» в Челябинске 21 ноября 2021 г.

Черно-белые обыгрывают «Адмирал» в четвертый раз за сезон. Но главный тренер Анвар Гатиятулин назвал игру сумбурной:

— Понимали, что будет непросто. Так оно и получилось. Сумбурная игра. Очень важно было победить. Победили.

Болельщики надеялись, что матч завершится «сухим» счетом, но морякам удалось забросить шайбу. Голкипер «Трактора» Роман Вилл уже после матча проанализировал игру и поделился впечатлениями:

— Я выхожу на площадку, чтобы побеждать, а не для того, чтобы играть матчи на «ноль». Совершенно неважно закончится встреча 2:1 или 5:4 в нашу пользу, самое важное — это победа.

Анвар Гатиятулин сообщил, что теперь у команды выходной. Хоккеисты будут восстанавливаться и готовиться к выездному матчу.

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