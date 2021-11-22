Житель Копейска отдал 1,4 млн рублей мошеннику, обещавшему спасти его от долгов

Житель Копейска лишился почти 1,4 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

50-летний житель Копейска взял в кредит 1,39 млн рублей и все деньги отдал мошеннику. Он был уверен, что не помогает обманщику, а, наоборот, спасается от преступления.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, незнакомец позвонил копейчанину, представившись сотрудником банка, и попросив подтвердить заявку на кредит. Узнав, что никакой заявки мужчина не подавал аферист рассказал, что злоумышленники пытаются получить деньги от имени жителя Копейска. Чтобы не выплачивать чужой долг, он посоветовал мужчине самому оформить кредит, а затем перевести деньги на якобы безопасный счет.

Горожанин подчинился, взял в кредит 1,93 млн рублей и перевел через банкомат всю сумму на «безопасный» счет, оказавшийся счетом мошенника.

С запоздание мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. В МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве. Если обманщика удастся разыскать, ему будет грозить лишение свободы сроком до 10 лет.

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