На улице Горького в Челябинске ограничат автомобильное движение на месяц

В Челябинске продолжается ремонт трамвайных путей. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

23 ноября в Челябинске начнут менять трамвайные пути на улице Горького. Как сообщил замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куяшов, на участке в сторону трамвайного депо не будут ходить трамваи и ограничат автомобильное движение. Ремонт должны закончить до 24 декабря.

— Проработайте вопрос организации движения транспорта, — поручила на аппаратном совещании мэр Наталья Котова. — С учетом того, что закрыт Ленинградский мост.

Также сейчас из-за ремонта трамвайных путей закрыто движение на пересечении Степана Разина и Овчинникова. Открыть дорогу обещают 26 ноября с 6 утра.

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