Число пользователей ВТБ Онлайн на Южном Урале выросло за год более чем на 40 тыс. человек

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

За период с ноября прошлого года активных пользователей стало на 22% больше.

18 ноября ВТБ представил масштабное обновление мобильного приложения и интернет-банка. ВТБ Онлайн стал работать вдвое быстрее, а переводы и платежи теперь доступны даже во время профилактических работ. Предельная нагрузка ВТБ Онлайн выросла почти в 4 раза, до 500 000 одновременных сессий. Банк запустил 30 новых онлайн-сервисов, включая обновление паспортных данных через портал «Госуслуги», переводы по QR для самозанятых, а также сервисы от партнеров.

«Приоритетами обновления этого года стали безопасность, удобство и новый функционал. Продукты и услуги ВТБ Онлайн выходят за пределы приложения, интегрируются с важнейшими государственными сервисами и упрощают их использование для клиентов, – отметил управляющий ВТБ в Челябинской области Эдуард Громов. – За год число активных пользователей нашего мобильного и интернет-банка в регионе выросло на 43 тыс. Уверен, что новые возможности и надежность работы приложения сделают его еще более востребованным».

В общей сложности мобильным и интернет-банком ВТБ сейчас пользуются более 12 млн человек, что на четверть больше, чем год назад. По итогам 2022 года прогнозируется рост числа активных клиентов ВТБ Онлайн до 15 млн.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)