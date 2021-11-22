В конкурсе «Навстречу переменам» победили 6 проектов для образования, инклюзии и защиты здоровья детей

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Он проводится среди импакт-стартапов, направленных на улучшение жизни детей и молодежи. Лучшими были признаны шесть социальных предпринимателей из шести регионов России.

В этом году на конкурс поступило 226 заявок от социальных предпринимателей со всей России. Победителями стали проекты из Москвы, Ярославля, Ульяновска, Уфы, Вольска (Саратовская область), Мурома (Владимирская область). Эти импакт-стартапы занимаются развитием технического творчества, подготовкой к олимпиадам подростков из малых поселений и волонтерским репетиторством для детей из малообеспеченных семей. Среди победителей – проекты дистанционного мониторинга гемангиом у детей и сбора ненужной техники для нуждающихся семей. Члены детского и взрослого жюри высоко оценили стартап, направленный на трудоустройство выпускников коррекционных учреждений.

Победители получили от Tele2 и фонда «Навстречу переменам» гранты в размере до 1,2 млн рублей и участие в трехлетней программе фонда «Инкубатор». Участников научат создавать стратегию развития бизнеса, оценивать риски и социальное воздействие своих проектов. Импакт-стартапы получат информационную поддержку, а сами социальные предприниматели станут частью сообщества единомышленников, где можно обмениваться опытом с авторами других идей и экспертами.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Светлана Скворцова, заместитель генерального директора по стратегическому планированию и управлению большими данными Tele2:

«Подход и идеология фонда «Навстречу переменам» созвучны с одним из ключевых принципов социальной политики Tele2. Вместе мы развиваем потенциал наиболее активной части общества – социальных предпринимателей. Мы верим, что эти сильные проекты смогут стать финансово самостоятельными, эффективными и активно развиваться уже без поддержки со стороны. В Tele2 гордятся тем, что десятки сотрудников компании участвуют не только в отборе заявок, но активно консультируют победителей прошлых лет. Привнося бизнес-подход в организации социальной сферы, мы сможем добиться успехов и тем самым улучшить качество жизни тысяч детей и подростков по всей стране».

Юлия Варченко, исполнительный директор фонда «Навстречу переменам»:

«Финал конкурса впервые проходил в формате прямой трансляции. Это позволило социальным предпринимателям, у которых есть идея или проект для улучшения жизни детей и молодежи, увидеть, как именно организована защита перед экспертным жюри, возможно, чему-то научиться и вдохновиться на дальнейшие действия. Видно, насколько за время подготовки к финалу выросли наши участники. Мне интересно было слышать, что многие из них переосмыслили свои проекты. Взглянули на них по-новому, получив конкретную пользу уже на этапе конкурсного отбора. Теперь мы с нетерпением ждем их в нашей программе "Инкубатор"».

Цель конкурса «Навстречу переменам» – поддержать и вдохновить социальных предпринимателей, предоставить им возможность для обучения и развития, масштабирования и обеспечения устойчивости своих проектов. Защита проектов проходила в двух номинациях. В категории «Локальный проект» оценивались инициативы для жителей одного населенного пункта РФ с населением до 300 000 человек. В номинации «Масштабный проект» – импакт-проекты, которые используют принципиально новые подходы к решению социальных проблем, в том числе интернет-технологии.

По завершении церемонии благотворительный фонд Владимира Потанина вручил фонду «Навстречу переменам» чек на 10 миллионов рублей для пополнения целевого капитала, позволяющего обеспечить устойчивость и финансовую независимость организации.

По информации от пресс-службы Tele2