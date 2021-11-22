В Южноуральске женщина выпала из автомобиля во время ДТП и попала под колеса

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Южноуральске во время сильного снегопада произошла авария сразу с несколькими машинами. ДТП случилось в 16:09 21 ноября на 93-м километре дороги Челябинск-Троицк.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 39-летняя женщина за рулем LADA Kalina ехала слишком быстро и не справилась с управлением на заснеженной дороге. Ее машину занесло и выбросило на встречную полосу. Там LADA врезалась в Toyota Camry под управлением 40-летнего мужчины.

Toyota изменила направление движения от удара и столкнулась с Renault Logan, который ехал вслед за LADA.

Во время ДТП водитель отечественной машины выпала на проезжую часть и тут же попала под колеса Hyundai i30, которым управлял 34-летний мужчина. Женщина получила тяжелые травимы и скончалась на месте происшествия.

Пострадала десятилетняя девочка, ехавшая на заднем сиденье LADA. Ее с места аварии увезли в больницу.

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