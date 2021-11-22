«Челбаскет» выиграл один из двух матчей в очередном туре российской Суперлиги-2

"Челбаскет" разделил очки с липецким "МицуБАСКЕТ". Фото БК "Челбаскет".

В первой игре «Челбаскет» выиграл у гостей со счетом 88:86, второй поединок сложился неудачно для челябинской команды - счет в пользу липецкой команды 86:69.

Главный тренер «Челбаскета» Евгений Сорокин после матча подчеркнул, что в этом сезоне простых поединков не будет, поскольку все соперники «зубастые» и хорошо подготовлены.

— Уверен, что эта встряска пойдет на пользу нашей команде. Мы обязаны стать сильнее после этого обидного поражения и вернуться более слаженным и мотивированным коллективом, — прокомментировал итог очередной домашней серии Евгений Сорокин.

Отметим, что еще один южноуральский клуб — магнитогорский «Металлург» дома уступил прошлогоднему бронзовому призеру чемпионата Суперлиги-2 «Тамбову» в двух встречах — 73:83 и 71:90.

24 и 25 ноября «Тамбов» в столице Южного Урала сыграет с «Челбаскетом» (начало в 19.00). Продажа билетов https://ano-professionalnyy-baske.timepad.ru/event/1847307/

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