Штормовой ветер, снег и гололед: челябинских автомобилистов предупредили о проблемах на дороге

На дорогах будет очень скользко, особенно в горных районах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области снова продлили штормовое предупреждение. В региональном ГУ МЧС сообщают, что 23 ноября ветер усилится до 20 метров в секунду.

Дополнительно погоду ухудшат снег, метели и сильная гололедица. Днем будет от -2 до -7 градусов, но затем начнется похолодание. К 25 ноября температура воздуха уже будет опускаться до -21 градуса ночью, а днем воздух прогреется максимум до -9.

В Челябинской области готовят 250 спецмашин для расчистки федеральных трасс, в том числе бульдозеры и автогрейдеры.

— Все машины оснащены системой спутникового контроля. При ухудшении погодных условий спутниковая навигация позволит дежурному диспетчеру оперативно среагировать и при необходимости направить дополнительную технику на наиболее загруженный участок, — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». Там уточнили, что узнать, в каком состоянии дороги, автомобилисты могут по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-300-38-74.

Напомним, огромный затор образовался накануне вечером на трассе М-5 в окрестностях Сима. Проезд заблокировали грузовики, не сумевшие подняться в гору по скользкой дороге в условиях снегопада. Движение возобновилось только утром.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru