Под Челябинском задержали бывшего силовика за незаконную охоту на косуль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области задержали двух браконьеров за незаконную охоту на косуль. Одним из мужчин оказался бывший сотрудник правоохранительных органов. Об этом рассказал заместитель министра экологии региона Сергей Лавров.

— Ночью, 21 ноября, при патрулировании лесной территории егерь охотничьего хозяйства Копейска и представитель федерального госнадзора министерства экологии региона выявили подозрительный автомобиль. Во время погони нарушители выбросили из машины 4 тушки косуль, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров.

Задержанных браконьеров доставили в отдел полиции. Теперь им грозит уголовная ответственность.

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