В Металлургическом районе Челябинска отключили отопление

Отопление из-за аварии пропало в многоквартирных и частных домах Фото: Александр ГЛУЗ

В «северной зоне» Металлургического района Челябинска утром 23 ноября отключили отопление. Без обогрева остались 69 многоквартирных и 8 частных домов, а также три учебных заведения и 4 детсада на улице Румянцева и шоссе Металлургов. Кроме того, подачу тепла прекратили в дома частного сектора на улицах Бородинской, Ушакова, Мира, 2-ой Пятилетки, Полтавской.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска, отключение произошло из-за технологического нарушения на теплосети. На месте аварии сейчас работают 4 бригады МУП «ЧКТС», используют 8 единиц техники.

На шоссе Металлургов монтируют трубы теплоснабжения. Подключить тепло там надеются к 15:00.

Ремонт идет также на улице Румянцева. Там возобновить подачу тепла планируют в 18:00.

Утром 23 ноября температура воздуха в Челябинске составила -6 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru