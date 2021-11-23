В Челябинске полицейские спасли 11-месячного ребенка с ожогами

Ребенка вовремя довезли до больницы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сотрудники ГИБДД в Челябинске помогли родителям маленького ребенка. Младенец получил серьезные ожоги, отец с матерью торопились довезти его из Аргаяшского района до областной детской больницы. Они плохо ориентировались в Челябинске, поэтому на въезде в город попросили помощи у дежуривших там сотрудников ДПС.

Полицейские Марат Ганеев, Андрей Прахов и Иван Минеевы решили проводить аргаяшцев до больницы. Но возникла еще одна проблема: по дороге Hyundai, в котором ехала семья, сломался.

Тогда инспекторы ГИБДД срочно пересадили мать с малышом в свой автомобиль и довезли до больницы.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, младенца удалось вовремя передать врачам, ему оказали необходимую помощь. Сейчас жизни малыша уже ничто не угрожает.

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