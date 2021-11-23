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Здоровье23 ноября 2021 6:18

В Челябинской области 632 человека за день заболели коронавирусом

Среди заразившихся – двое школьников
Елена КОЛЧИНА
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В Челябинской области ежедневно регистрируют более 600 заболевших Covid-19

В Челябинской области ежедневно регистрируют более 600 заболевших Covid-19

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области вновь обновился рекорд по количеству выявленных за день случаев коронавируса. За последние сутки диагноз Covid-19 подтвердили у 632 жителей региона, в том числе у двух школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончались 30 пациентов.

Сейчас от коронавируса лечатся 17 831 жителей Челябинской области.

За все время эпидемии в регионе зарегистрировали 124 046 случаев заболевания коронавирусом.

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