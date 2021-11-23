В Челябинской области изъяли контрафактные ножи и вилки на 16 млн рублей

В россию пытались ввезти фальшивые кухонные принадлежности Zepter. Фото: Челябинская таможня

Сотрудники таможни в Челябинской области изъяли крупную партию контрафактной посуды и столовых приборов.

Два грузовика с товарами остановили в окрестностях Троицка. Машины приехали в Россию с территории Казахстана. В коробках, лежавших в кузовах грузовиков, таможенники нашли 1658 единиц продукции с товарным знаком Zepter.

— Инспекторы усомнились в оригинальности брендовой посуды и направили соответствующий запрос в адрес представителя торговой марки Zepter. Правообладатель подтвердил неправомерность использования своего товарного знака и оценил нанесенный ущерб в 16 млн рублей, — рассказал замначальника Челябинской таможни Станислав Васев.

Как уточнили в пресс-службе таможни, поддельную продукцию изъяли сотрудники транспортной полиции. В отношении владельца груза собираются возбудить уголовное дело о незаконном использовании товарного знака. Предпринимателю грозит лишение свободы сроком до двух лет

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