Житель Увельского влез на 60-метровую вышку связи и отказался спускаться

Фото: 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

В поселке Увельском спасатели против воли сняли местного жителя с вышки сотовой связи. Инцидент произошел 21 ноября. Прохожие заметили, что на 63-метровой вышке рядом с железнодорожным вокзалом находится человек, вызвали полицию и МЧС.

Как рассказали в седьмом пожарно-спасательном отряде регионального ГУ МЧС, на вышку взобрался 23-летний мужчина. Самостоятельно спускаться он отказывался. Тогда спасатели сами поднялись наверх, эвакуировали его и передали для осмотра бригаде скорой помощи.

Сотрудникам МЧС удалось также связаться с женой «верхолаза». Женщина рассказала, что они с супругом пили спиртное и поссорились. После этого мужчина ушел из дома, и, как стало известно позже, поднялся на вышку.

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