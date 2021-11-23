В Челябинскую область привезли 90 тысяч доз «Спутника Лайт»

Партию "Спутника Лайт" ждали многие южноуральцы. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинскую область завезли новую партию вакцины. По словам губернатора Алексея Текслера, в данный момент идет разгрузка 34 тысяч доз «Спутника V» и около 90 тысяч — «Спутника Лайт».

— Вакцины в регионе достаточно, — отметил глава региона на совещании с главами муниципалитетов. — На вечер 22 ноября в наличии было 280 тысяч доз всех вакцин. Я рассчитываю, что мы не будем вынуждены вводить более строгие ограничения, мониторинг ситуации и ее обсуждение на региональном оперативном штабе продолжится.

Также Алексей Текслер назвал территории, где самый низкий уровень вакцинации. В аутсайдерах оказались Брединский, Троицкий, Еманжелинский, Еткульский, Агаповский районы, Троицк, Златоуст и Миасс. К середине декабря им поручено подтянуть показатели.

— Новогодние праздники мы готовимся встречать в условиях пандемии, — подчеркнул губернатор. — К середине декабря мы должны достичь показателей коллективного иммунитета.

Активнее всего ставят прививки в Верхнеуральском районе и Магнитогорске. В середине оказались с уровнем вакцинации выше 60% Пластовский, Карталинский, Увельский и Каслинский муниципальные районы, Кыштым, Карабаш и Челябинск.

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