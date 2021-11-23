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Общество23 ноября 2021 12:08

Обыски в администрации Миасса связаны с горнолыжным курортом «Солнечная долина»

Следственные действия в здании начались утром и до сих пор продолжаются
Ян Стоев
Ян Стоев
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стали известны точные причины обысков в здании администрации Миасского городского округа Челябинской области. Визит силовиков связан с уголовным делом о незаконной продаже земель в районе горнолыжного курорта «Солнечная долина». Информацию об этом подтвердили в самой администрации.

— Сегодня в администрации Миасского городского округа работают представители следственного комитета Челябинской области в рамках уголовного дела о незаконном отчуждении (продажи) в 2016 году земель в районе Горнолыжного курорта «Солнечная долина», — прокомментировали в мэрии округа. — В ходе следственных мероприятий были изъяты запрашиваемые документы данного периода. Администрация округа будет оказывать всестороннее содействие следствию в предоставлении всей информации.

Обыски в администрации Миасского городского округа начались утром во вторник, 23 ноября. Отметим, что проверки до сих пор продолжаются. В региональном СУ Следственного комитета пока не комментируют ситуацию.

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