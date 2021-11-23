Обыски в администрации Миасса связаны с горнолыжным курортом «Солнечная долина»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стали известны точные причины обысков в здании администрации Миасского городского округа Челябинской области. Визит силовиков связан с уголовным делом о незаконной продаже земель в районе горнолыжного курорта «Солнечная долина». Информацию об этом подтвердили в самой администрации.

— Сегодня в администрации Миасского городского округа работают представители следственного комитета Челябинской области в рамках уголовного дела о незаконном отчуждении (продажи) в 2016 году земель в районе Горнолыжного курорта «Солнечная долина», — прокомментировали в мэрии округа. — В ходе следственных мероприятий были изъяты запрашиваемые документы данного периода. Администрация округа будет оказывать всестороннее содействие следствию в предоставлении всей информации.

Обыски в администрации Миасского городского округа начались утром во вторник, 23 ноября. Отметим, что проверки до сих пор продолжаются. В региональном СУ Следственного комитета пока не комментируют ситуацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru