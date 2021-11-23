В Челябинске будут судить банду, грабившую ювелирные магазины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске будут судить четырех человек за серию ограблений ювелирных магазинов. За три месяца своей преступной деятельности они обчистили пять торговых точек. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, общий ущерб от действий злоумышленников составил около 2,5 млн рублей.

Все обвиняемые ранее были судимы, трое из них проживают в Челябинске, а один является жителем Пермского края. По данным следствия, ограблениями они начали заниматься в октябре 2020 года. Преступники действовали по следующей схеме: забегали в магазины, разбивали витрины и похищали ювелирные изделия. После этого похищенную добычу делили поровну, и каждый сбывал свою долю как в Челябинской области, так и в других регионах.

— По данным следствия, в период с октября по декабрь 2020 года ими совершено пять открытых хищений ювелирных изделий из магазинов на территории Ленинского, Центрального, Тракторозаводского районов города на сумму около 2,5 миллионов рублей. Для передвижения по городу обвиняемые пользовались услугами малознакомого таксиста, которому о своих намерениях не рассказывали и платили ему за поездки, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

На время следствия двоим обвиняемым, которые являлись инициаторами преступлений, избиралась мера пресечения в виде заключение под стражу. Остальные находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Мужчинам грозит до 12 лет колонии. Уголовное дело в отношении них рассмотрят по существу в Центральном районном суде Челябинска.

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