В Челябинске устранили коммунальную аварию, оставившую без тепла десятки домов в Металлургическом районе

Фото: мэрия Челябинска

В Металлургическом районе Челябинска специалисты МУП «ЧКТС» устранили последствия коммунальной аварии, из-за которой без отопления остались десятки зданий. Речь идет об 69 многоквартирных и 8 частных домах, 4 детских садах, а также 3 учебных и 2 лечебных учреждений. Об этом сообщили в мэрии Челябинска.

— Ремонтные работы по подаче теплоснабжения в жилые дома частного сектора по улицам Бородинская, Ушакова, Мира, 2-ой Пятилетки и Полтавской будут завершены в 18-00, после чего МУП «ЧКТС» приступит к заполнению системы и регулировке параметров на системе теплоснабжения, — сообщили в мэрии.

Отключение отопления произошло из-за технологического нарушения на теплосети во вторник утром, 23 ноября. На месте аварии сейчас работают 4 бригады МУП «ЧКТС», также используется 8 единиц техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru