В Челябинске после 17 лет работы закрылась одна из старейших пиццерий

Заведение открылось в сентябре 2004 года. Фото: google.ru/maps

В Челябинске после 17 лет работы закрылась пиццерия «Пиццбург», которая располагалась на улице Степана Разина. Объявление о прекращении своей деятельности появилось на официальной странице заведения во «ВКонтакте». Тоже самое говорится на вывеске у входа в «Пиццбург».

Точные причины закрытия представители пиццерии не называют. Связаться с ними тоже невозможно, поскольку на звонки по их контактным номерам никто не отвечает. Однако согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в отношении юрлица пиццерии ведется арбитражное дело из-за долгов за аренду на сумму в 2,8 млн рублей. Возможно, что это и стало причиной прекращения работы заведения.

Первая пиццерия «Пиццбург» открылась в сентябре 2004 года напротив железнодорожного вокзала. В то время рынок общепита еще не был достаточно развит, поэтому заведение приобрело большую популярность у жителей города. Позже еще одна точка появилась на улице Комарова. Однако она вскоре закрылась, но перед пандемией коронавируса вновь открылась. Правда, проработала недолго.

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