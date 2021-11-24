В части челябинских домов с нового года вырастет плата за содержание жилья

Квартплата с января увеличится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В челябинской Городской думе решили поднять плату за содержание жилых помещений в некоторых городских домах. Тарифы повысятся с 1 января 2022 года.

Квартплата вырастет для челябинцев, пользующихся квартирами по договорам социального найма и найма жилых помещений государственного или муниципального фонда. Кроме того, больше за коммуналку придется платить жильцам, которые не выбрали способ управления многоквартирным домом или решение об установлении размера платы.

— Категория таких домов в городе Челябинске составляет около 7%, — сообщили в пресс-службе Городской думы.

Плата за содержание жилых помещений для жителей всех указанных типов домов с нового год возрастет на 3,7%. За каждый квадратный метр придется отдавать от 19 рублей 46 копеек до 26 рублей 14 копеек, — точная сумма будет зависеть от уровня благоустройства каждого конкретного здания.

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