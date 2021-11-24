В Челябинской области потеплеет на 20 градусов

В Челябинской области похолодает, а потом резко потеплеет Фото: Алексей ФОКИН

В Челябинской области пока не устанавливается стабильная зимняя погода. Температурные значения продолжают колебаться. Если в ночь на четверг 25 ноября температура воздуха опустится до -21 градуса, то уже днем в пятницу воздух может прогреться до -1.

По прогнозам метеорологов, 25 ноября в Челябинской области обойдется без существенных осадков, но уже на следующий день могут возобновиться снегопады и метели. При этом усилится ветер: его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Напомним, недавние снегопады и гололедица стали причиной образования огромных пробок на трассе М-5 в Челябинской области. Кроме того, в непогоду случилось несколько серьезных аварий. В Увельском районе водитель погиб, пытаясь избежать столкновения с неожиданно остановившимся впереди автомобилем. А в Южноуральске столкнулись сразу несколько машин, погибла женщина и пострадала десятилетняя девочка.

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