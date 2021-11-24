В Челябинске отложили ремонт трамвайных путей на Первой Пятилетки

На улице Первой Пятилетки должны поменять пути. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Администрация Челябинска перенесла начало работ по замене трамвайных путей на улице Первой Пятилетки. Ранее замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов называл срок с 23 ноября по 24 декабря. Жители уже начали на всякий случай объезжать участок.

— Пока начало работ и сроки не согласованы администрацией города. Мы сообщим заранее о принятом решении, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы по замене трамвайных путей должны быть закончены до 24 декабря. Однако власти не спешат с решением, так как Тракторозаводский район может оказаться отрезанным от остальной части города из-за реконструкции Ленинградского моста.

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