В Челябинской области за день 635 человек заболели коронавирусом

Коронавирусом в Челябинской области заболели почти 125 тыс. человек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области выявили 635 новых случаев коронавируса, в том числе два – у школьников. Это максимум за все время с начала пандемии.
От ковидной пневмонии за день умерли 30 человек.
По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 17 534 жителя Челябинской области.
За все время эпидемии в регионе диагноз Covid-19 подтвердили у 124 681 человека.
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