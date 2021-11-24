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Здоровье24 ноября 2021 6:15

В Челябинской области за день 635 человек заболели коронавирусом

Среди них двое школьников
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом в Челябинской области заболели почти 125 тыс. человек

Коронавирусом в Челябинской области заболели почти 125 тыс. человек

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 635 новых случаев коронавируса, в том числе два – у школьников. Это максимум за все время с начала пандемии.

От ковидной пневмонии за день умерли 30 человек.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 17 534 жителя Челябинской области.

За все время эпидемии в регионе диагноз Covid-19 подтвердили у 124 681 человека.

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