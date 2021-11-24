Челябинец пытался незаконно переправить в Великобританию сосновые семена

Фото: управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям
Жителя Челябинска оштрафовали за контрабанду сосновых и еловых семян. Нарушение обнаружили в фитосанитарной службе Великобритании. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
Челябинец отправил семена хвойных деревьев за границу по почте. К посылке он не приложил обязательный фитосанитарный сертификат. В результате посылка благополучно пересекла границу, но при проверке в Великобритании ее изъяли и уничтожили, а в Россию отправили уведомление о нарушении,
— Управлением Россельхознадзора в отношении гражданина, допустившего отправку семенного материала без оформления фитосанитарного сертификата, возбуждено дело об административном правонарушении, — сообщили в ведомстве.
Штраф за нарушение порядка вывоза подкарантинной продукции для граждан составляет от 300 до 500 рублей.
Добавим, в Челябинскую область из других стран тоже пытаются отправлять не прошедшие необходимую проверку семена. В этом году уже изъяли и уничтожили посылки из Индии, Германии и Великобритании. Внутри были семена цветов, базилика и лука-севка.
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