Челябинец пытался незаконно переправить в Великобританию сосновые семена

Фото: управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

Жителя Челябинска оштрафовали за контрабанду сосновых и еловых семян. Нарушение обнаружили в фитосанитарной службе Великобритании. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Челябинец отправил семена хвойных деревьев за границу по почте. К посылке он не приложил обязательный фитосанитарный сертификат. В результате посылка благополучно пересекла границу, но при проверке в Великобритании ее изъяли и уничтожили, а в Россию отправили уведомление о нарушении,

— Управлением Россельхознадзора в отношении гражданина, допустившего отправку семенного материала без оформления фитосанитарного сертификата, возбуждено дело об административном правонарушении, — сообщили в ведомстве.

Штраф за нарушение порядка вывоза подкарантинной продукции для граждан составляет от 300 до 500 рублей.

Добавим, в Челябинскую область из других стран тоже пытаются отправлять не прошедшие необходимую проверку семена. В этом году уже изъяли и уничтожили посылки из Индии, Германии и Великобритании. Внутри были семена цветов, базилика и лука-севка.

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