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Общество24 ноября 2021 9:13

В Магнитогорске полицейских задержали по подозрению в вымогательстве 1,3 млн рублей

О взятке сообщил горожанин, у которого требовали денег
Елена КОЛЧИНА
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У подозреваемого в слежке жителя Магнитогорска требовали 1,3 млн рублйе

У подозреваемого в слежке жителя Магнитогорска требовали 1,3 млн рублйе

Фото: Анастасия Осипова

В Магнитогорске в вымогательстве взятки подозревают начальника одного из полицейских подразделений и его подчиненного. Оба сотрудника МВД задержаны, решение о мере пресечения для них пока не вынесли.

По версии следствия, полицейские требовали деньги у магнитогорца, которого подозревали в незаконном сборе сведений о частной жизни. Горожанину предлагали заплатить 1,3 млн рублей, чтобы в отношении него не возбудили уголовное дело. Житель Магнитогорска отдал сотрудникам МВД 500 тыс. рублей, но после этого сообщил следователям о взятке.

Как уточнили в региональном СУ Следственного комитета, сейчас расследование уголовного дела в отношении полицейских продолжается.

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