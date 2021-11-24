В Магнитогорске полицейских задержали по подозрению в вымогательстве 1,3 млн рублей

У подозреваемого в слежке жителя Магнитогорска требовали 1,3 млн рублйе Фото: Анастасия Осипова

В Магнитогорске в вымогательстве взятки подозревают начальника одного из полицейских подразделений и его подчиненного. Оба сотрудника МВД задержаны, решение о мере пресечения для них пока не вынесли.

По версии следствия, полицейские требовали деньги у магнитогорца, которого подозревали в незаконном сборе сведений о частной жизни. Горожанину предлагали заплатить 1,3 млн рублей, чтобы в отношении него не возбудили уголовное дело. Житель Магнитогорска отдал сотрудникам МВД 500 тыс. рублей, но после этого сообщил следователям о взятке.

Как уточнили в региональном СУ Следственного комитета, сейчас расследование уголовного дела в отношении полицейских продолжается.

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