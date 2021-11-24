В «Вечернем Урганте» посмеялись над радиационным «столбом» в Челябинске

Эта фотография с места «заражения» стала причиной для шутки в ток-шоу «Вечерний Ургант». Фото: скрин с видео

История произошла на днях в областном центре на улице Труда, 22. Физик Андрей Ожаровский решил измерить уровень радиации на участке, где стоял рекламный баннер. Его приборы зафиксировали излучение мощностью более 40 мкЗв/ч или 4000 мкР/ч, что в несколько сотен раз выше фоновых показателей.

Эта тема стала поводом для шуток в ток-шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант». На фото, которое показали на ТВ, видно, что рядом с сотрудниками МЧС, одетыми в специальные костюмы, стоит человек в обычной зимней одежде. Это и есть Андрей Ожаровский. Ургант назвал его самым смелым челябинцем.

— Почему человек без защитного костюма? Во-первых, он вакцинирован, ему не страшна радиация. А во-вторых, это же знаменитый самый смелый челябинец, он не только в большой очаг радиации входит, — заявил Ургант, показав фото, где Ожаровский на вручении премии МУЗ-ТВ...

По версии Андрея Ожаровского радиация «просочилась» от недавно спиленного столба рекламного баннера. По всей видимости, ранее труба использовалась для нефтепровода. А в нефти, по утверждению ученого, содержатся природные радионуклиды. Физик заявил, что несколько месяцев прохожие ходили по этому «опасному» месту, разнося радионуклиды.

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