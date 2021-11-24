В Златоусте в школе нашли минометный снаряд

Мину нашли рабочие. Фото: управление Росгвардии по Челябинской области

На территории златоустовской школы №8 обнаружили мину. Боеприпас вечером 23 ноября нашли во время земляных работ. К зданию школы по тревоге выехали сотрудники экстренных служб.

— Специалисты установили, что находкой является 47-миллиметровая минометная мина, — рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Специальные меры для уничтожения снаряда не потребовались. Эксперты группы разминирования заключили, что снаряд не может взорваться и не представляет опасности для жизни окружающих.

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