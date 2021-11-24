В Челябинске суд отменил приговор семейной паре анархистов за вывешенный баннер у здания ФСБ

Уголовное дело в отношении анархистов будет рассмотрено в суде снова,но в ином составе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд в среду, 24 ноября, рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении анархистов Дмитрия Цибуковского и его жены Анастасии Сафоновой, которые вывесили оскорбительный баннер возле здания ФСБ. В сентябре Центральный районный суд признал супругов виновными в совершении вандализма и в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды. Но облсуд решил отменить этот приговор и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

— Суд апелляционной инстанции установил существенные нарушения уголовно-процессуального закона при вынесении приговора судом первой инстанции, которые стали препятствием для рассмотрения дела в апелляционном порядке, — сообщили в пресс-службе облсуда.

Ранее Цибуковского приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, а Сафонову — к двум. Отбывать наказание они должны были в колонии общего режима. В сентябре подсудимых взяли под стражу в зале суда, но теперь их выпустили из СИЗО. Сейчас им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, ночью 15 февраля 2018 года молодые люди прибыли к зданию УФСБ России по Челябинской области и закрепили на ограждении баннер-растяжку с надписью « ФСБ – главный террорист». Затем Цибуковский зажег дымовой факел и бросил его на огражденную территорию здания ведомства. Кроме того, 6 октября 2018 года в вечернее время подсудимые с помощью трафарета нанесли на стены нескольких зданий надпись «наша бедность – их прибыль. Пенсионная реформа», причинив материальный ущерб собственникам на общую сумму более 16 тысяч рублей.

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